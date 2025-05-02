Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны юга Владислава Волошина для "Радио Свобода".

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Сможет ли враг осуществить массированное форсирование Днепра

Волошин рассказал, что россияне в последнее время нарастили количество сил для форсирования островов Днепра.

Форсирование в островной зоне выглядят так, что российская группа пытается доплыть до какого-то острова, Силы обороны Украины уничтожают их плавсредства, они вплавь или как-то еще перебираются на этот остров, несколько дней на нем находятся без вооружения, без продуктов, без воды. Россияне потом сбрасывают им дронами воду, боеприпасы, вооружение, но через несколько дней мы их уничтожаем или они сдаются в плен,

– рассказал он.

Несмотря на это, на левобережной Херсонщине пока не наблюдается достаточно сил, чтобы враг смог осуществить мощную высадку и массированное форсирование Днепра.

В то же время оккупационные войска с каждым днем осуществляют все больше обстрелов правобережной Херсонщины из различных видов вооружения.

За сутки по Херсону и населенных пунктах вдоль Днепра, а также по позициям Сил обороны россияне применяют примерно 200 – 220 дронов.