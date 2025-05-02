Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника Сил оборони півдня Владислава Волошина для "Радіо Свобода".

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Чи зможе ворог здійснити масоване форсування Дніпра

Волошин розповів, що росіяни останнім часом наростили кількість сил для форсування островів Дніпра.

Форсування в острівній зоні виглядають так, що російська група намагається допливти до якогось острова, Сили оборони України знищують їхні плавзасоби, вони вплав чи якось ще перебираються на цей острів, декілька днів на ньому перебувають без озброєння, без продуктів, без води. Росіяни потім скидають їм дронами воду, боєприпаси, озброєння, але через декілька днів ми їх знищуємо або вони здаються у полон,

– розповів він.

Попри це, на лівобережній Херсонщині наразі не спостерігається достатньо сил, аби ворог зміг здійснити потужну висадку і масоване форсування Дніпра.

Водночас окупаційні війська з кожним днем здійснюють все більше обстрілів правобережної Херсонщини з різних видів озброєння.

За добу по Херсону і населених пунктах вздовж Дніпра, а також по позиціях Сил оборони росіяни застосовують приблизно 200 – 220 дронів.