Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
Дивіться також Зазіхають на правий берег: про що говорять окупанти на окупованій Херсонщині
Яка ситуація на Новопавлівському напрямку
За минулу добу на Новопавлівському напрямку було зафіксовано 23 бойових зіткнення.
Волошин розповів, що на цій ділянці фронту постійно тривають запеклі бої.
Ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей,
– розповів він.
Яка ситуація загалом на півдні України
Волошин розповів, що, окрім Новопавлівського, неспокійно й на Оріхівському напрямку біля Малих Щербаків, Лобкового та Степового.
"Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його, це недалеко від Запоріжжя. І звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя, його передмістя", – пояснив Волошин.
А на Херсонському напрямку росіяни все частіше намагаються захопити острови на Дніпрі. Попри те, що ЗСУ зазвичай топлять ворожі плавзасоби, деяким окупантам таки вдається висадитися на островах. Там періодично фіксують по 1 – 2 особи.
Вони там грають в "робінзонів" так званих. Їх звідти евакуювати неможливо, і їм скидає командування і боєприпаси, і воду, і продовольство з дронів. Вони там кілька днів перебувають, а потім, є такі випадки, що навіть здаються нашим у полон,
– зазначив Волошин.
Він додав, що Росія цими фактами намагається показати свої намагання взяти під контроль острівну зону і таких спроб за останні кілька днів стало більше.