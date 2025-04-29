Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
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Какова ситуация на Новопавловском направлении
За прошедшие сутки на Новопавловском направлении было зафиксировано 23 боевых столкновения.
Волошин рассказал, что на этом участке фронта постоянно продолжаются ожесточенные бои.
Враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей,
– рассказал он.
Какова ситуация в целом на юге Украины
Волошин рассказал, что, кроме Новопавловского, неспокойно и на Ореховском направлении возле Малых Щербаков, Лобкового и Степного.
"Враг пытается прорвать там линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм и захватить его, это недалеко от Запорожья. И оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы самого Запорожья, его пригорода", – объяснил Волошин.
А на Херсонском направлении россияне все чаще пытаются захватить острова на Днепре. Несмотря на то, что ВСУ обычно топят вражеские плавсредства, некоторым оккупантам таки удается высадиться на островах. Там периодически фиксируют по 1 – 2 человека.
Они там играют в "робинзонов" так называемых. Их оттуда эвакуировать невозможно, и им сбрасывает командование и боеприпасы, и воду, и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом, есть такие случаи, что даже сдаются нашим в плен,
– отметил Волошин.
Он добавил, что Россия этими фактами пытается показать свои попытки взять под контроль островную зону и таких попыток за последние несколько дней стало больше.