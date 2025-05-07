Насколько серьезна угроза и есть ли возможность у врага воплотить планы 24 Каналу объяснил военный эксперт Владислав Селезнев.

Обратите внимание "300 лодок": в ВСУ сказали, готовит ли Россия масштабную десантную операцию с форсированием Днепра

Что задумали россияне

На днях появились сообщения от военнослужащего водолазного отряда "Омега" НГУ Юрия Ткача, что, возможно, россияне начинают подготовку к десантной операции на Днепре.

Впрочем, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что разведка пока не фиксирует приготовления россиян для форсирования Днепра. Ведь для этого необходимо собрать не менее 150 – 200 плавсредств. По его словам, силы обороны готовы вовремя выявлять признаки подготовки врага и наносить удар в ответ, пока ситуация контролируемая.



Я вижу информацию, что враг сформировал ударную группировку – 300 человек для готовности форсировать Днепр, я понимаю, что такое стремление у врага есть, но технически реализовать его враг не способен от слова совсем,

– прокомментировал Селезнев.

Что останавливает оккупантов

На этой территории расстояние от левого до правого берега Днепра составляет около тысячи метров. И украинские силы обороны имеют возможность проводить разведку на глубину 10 – 20 километров по левому берегу. И любая подготовка к форсированию сразу будет обнаружена силами обороны.

Враг уже неоднократно пытался форсировать Днепр, закрепиться на островах, но это невозможно технически, объяснил Селезнев. Во-первых, ВСУ имеют возможность уничтожать десант еще на этапе выдвижения. А, во-вторых, даже если десанту удается добраться до островов, его уничтожают украинская артиллерия и минометы.

Это означает, что враг будет пытаться продолжать тактику захвата некоторых островков, а мы их будем превращать в кучу изувеченных тел и сгоревшей техники,

– подчеркнул военный эксперт.

Также российские войска активно атакуют на Новопавловском направлении. Интенсивность боев возросла в связи со стремлением врага выйти на границу с Днепропетровской областью.