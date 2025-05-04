Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что военное командование ВСУ полностью владеет ситуацией, проводится контрбатарейная борьба.

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С чем у российской армии проблемы?

Относительно ударной наступательной группировки, то сегодня, по словам Братчука, нет признаков ее наличия. Он отметил, что Россия пока не способна накопить силы и лодки, чтобы широким фронтом форсировать Днепр, проводить наступательные действия на Херсон.

"Спокойной жизни у россиян нет, они ползут, пытаются перепрыгивать через клешни днепровских раков, но им это не удается. Даже, если залезают на остров, они без боекомплекта, питания и воды, эвакуации тоже нет. Поэтому там им наступает конец, думаю, раки довольны", – озвучил Братчук.

Какую задачу стремится выполнить враг?

Относительно Запорожского направления, по словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", он является маневром для отвлечения, там бои тактического характера. Основные усилия враг сосредоточил на других отрезках. Однако на Запорожском также атакует, пытается действовать под прикрытием авиации, которая там активно работает.

Относительно Херсонского направления, там враг пытается выискивать локации, где ему кажется, что он может зайти на остров, оттуда прыгнуть на правый берег, установить триколорную тряпку, сделать снимок и доложить об этом бункерному фюреру,

– отметил Братчук.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" подытожил, что противнику не удается достичь такой цели.

Напомним, что на днях представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские оккупанты пытаются высадиться на остров Бугаз возле Кизомыса Херсонской области. Он рассказал детали того, что там происходит.