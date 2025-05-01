Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Что известно о новом направлении атаки россиян

Представитель заявил, что российские военнослужащие пытаются высадиться на остров Бугаз возле населенного пункта Кизомыс.

Враг пытается высадиться на этот остров, захватить там определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр. Но это ему не удается,

– объяснил Волошин.

Он отметил, что все попытки оккупантов пока тщетны. Российские военные пытаются на лодках пересечь реку, но их уничтожают украинские защитники.

Бывает такое, что кто-то из россиян выживает и остается на острове, но забрать его оттуда уже не могут. Тогда оккупанты доставляют своим бойцам продукты и боеприпасы с помощью дронов. В конце концов они сдаются в плен или их уничтожают Силы обороны Украины.

Волошин объяснил, что россияне используют таких бойцов для пропаганды, будто они уже захватили остров. Он заверил, что украинские защитники держат это направление и отражают попытки врага осуществить форсирование.

Враг также пытается прорваться на Днепропетровскую область. Россияне продолжают активно атаковать на Новопавловском направлении.