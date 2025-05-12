Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти добряче зганьбилися – на більшість заходів прийшли вони самі. Навіть російська пропаганда не показала святкування в місті по телеканалах.

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Свято, на яке ніхто не прийшов

Уся пропаганда до 9 травня на окупованих територіях стягнулась саме в Маріуполь, а не в Донецьк. Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що підготовку до святкування росіяни приховували. Велику увагу окупанти приділили саме дітям, які були "основою святкування", яке відбувалось у Приморському парку.

Росіяни відновили танк Т-34 та намагались його дуже дивно продемонструвати – щоб не було видно за ним будинок. Хоч будівлю після обстрілів відновили, там ніхто не мешкає.

Була ще одна точка святкування, але щось пішло не так, адже звідти не було ні фото, ні відео. Було свято, на яке ніхто не прийшов,

– зауважив він.

Були й представники військової організації Росії "Еспаньйола", які влаштували автопробіг. Однак мешканців Маріуполя на нього прийшло обмаль. Фактично усе святкування трималось на росіянах.

Ворог також організував пам'ятку "безсмертному полку" біля спаленого виконкому. Вони прикріпили фотографії з георгіївськими стрічками маріупольців, яких змусили воювати в російській армії з 2022 року.

Це було схожим на цвинтар, росіяни показали всю суть мобілізацію. Потім зрозуміли, що зробили щось не так і на офіційних каналах це не показали. Хоч в місті була вся еліта російської пропаганди, яка це відзняла, але їм заборонили це показувати,

– наголосив Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації додав, що святкування в росіян продовжується – зараз вони святкують день так званої "днр".

До речі, раніше Андрющенко повідомив, що окупанти в Маріуполі відкрили стелу військової слави напроти руїн "Азовмашу". Відкривати цю стелу приїхав навіть губернатор Санкт-Петербурга. Однак всі фото і відео робили на тлі руїн, тому що їх ніяк не можна було уникнути.