Температура днем достигла отметки -19, а ночью может достичь -32 градуса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Дроны атаковали Энгельс: там могла загореться нефтебаза

Что известно об аварии на ТЭЦ-9?

Губернатор Иркутской области сообщает, что на ТЭЦ-9 в Ангарске произошла авария. Вследствие этого вышел из строя один из котлов, а 1 546 домов региона остались без теплоснабжения.

Мэр города сообщил, что ремонт котла продлится как минимум до 11 декабря. В то же время школы и другие учебные заведения находятся под постоянным контролем, а учителя призывают детей одеваться теплее, ведь в кабинетах будет очень холодно.

Власти отмечают, что аварийные бригады уже подключили резервный котел, а до полуночи специалисты должны восстановить температуру в домах до нормы. Впоследствии планируется введение в работу еще двух котлов, чтобы обеспечить теплом всех жителей, поскольку ожидаются сильные морозы.

Ранее пропагандистские СМИ писали, что в Ангарском округе введен режим повышенной готовности из-за выхода из строя одного из котлов на ТЭЦ.

Какие недавние чрезвычайные происшествия всколыхнули Россию?