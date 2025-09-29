Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 29 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,23 гривні (+3 копійки проти 26 вересня) та продаж по 41,69 гривні (-1 копійка).
- Купівля євро проходить по 48,20 гривні (-10 копійок), продаж – по 48,90 гривні (-10 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+5 копійок), а продати по 41,50 гривні (-3 копійки).
- Купівля євро по 48,75 гривні (без змін), а продаж по 48,99 гривні (-1 копійка).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,25 гривні (+24 копійки), а продають по 41,65 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,65 гривні (+42 копійки), а продають по 49,05 гривні (+4 копійки).
Який курс валют прогнозується цього тижня?
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, на перетині вересня та жовтня не варто очікувати суттєвих змін, адже ринок буде стабільним.
Відтак, офіційний курс долара перебуватиме в межах липня – серпня, а курс євро зберігатиметься відповідно до рівня світового котування пари долар-євро.
Найімовірніше, що курс євро в Україні перебуватиме в межах від 48 гривень до 49 гривень за валюту. А долар на готівковому ринку не перевищить позначки в 42 гривні за валюту.