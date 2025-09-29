Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, на перетині вересня та жовтня не варто очікувати суттєвих змін, адже ринок буде стабільним.

Найімовірніше, що курс євро в Україні перебуватиме в межах від 48 гривень до 49 гривень за валюту. А долар на готівковому ринку не перевищить позначки в 42 гривні за валюту.