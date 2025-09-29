Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,47 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 2 копійки проти 26 вересня. Офіційний курс євро становить 48,40 гривні, тобто ціна впала на 31 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 30 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,31 гривні;
- євро – 48,44 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 28 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,23 гривні, продаж – по 41,69 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,25 гривні, продаж – по 41,65 гривні.
Який курс валют прогнозують цього тижня?
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, офіційний курс долара перебуватиме в межах липня – серпня. Відтак, він залишиться на 1,2% – 1,9% нижчим, ніж стартовий курс на початку 2025 року – 42,02 гривні.
Натомість курс євро буде залежати від світового котування пари долар – євро. Крім того, на нього впливатиме рішення Євроцентробанку щодо збереження ставки та рішення ФРС США щодо базової ставки.
Очікується, що в глобальному сенсі курс євро в Україні буде в традиційних вже межах, тобто від 48 до 49 гривень за валюту.