За вихідні обидві офіційні валюти втратили ціну. Однак якщо долар подешевшав всього на 2 копійки, то євро в тратило понад 30 копійок. В останній день вересня валюти змінять вартість, а долар у цьому випадку найсуттєвіше, адже знову подешевшає.