По скільки буде євро наступного тижня?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що курс євро, попри помітні коливання, зберігатиметься на рівні, що відповідає світовим котуванням пари долар/євро.

Через те, що Європейський центробанк зберіг ставку рефінансування на рівні 2,15%, а ФРС знизив базову ставку на 0,25%, співвідношення долара до євро все ж залишатиметься в межах 1,15 – 1,18.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тобто в глобальному сенсі курс євро в Україні перебуватиме поки що в межах 48 – 49 гривень.

Крім того, в Україні знижується інфляція: у вересні вона в річному вимірі може продемонструвати подальше зниження до 12,5%.

Можемо також припустити, що через сезонне зниження деяких продовольчих товарів (передусім городини, фруктів) у місячному вимірі інфляція за підсумками вересня буде майже нульовою,

– каже Лєсовий.

Коридори валютних коливань з 29 вересня по 5 жовтні будуть такими:

На міжбанку: 47,5 – 49 гривень за євро,

47,5 – 49 гривень за євро, На готівковому ринку: 48 – 49,5 гривні за євро.

За скільки можна було продати та купити євро?

Наприкінці робочого тижня, 26 вересня, офіційний курс євро в Україн – 48,71 гривні, повідомляє НБУ. У банках натомість середній курс євро, пише "Мінфін", був на рівні: купівля – 48,20 гривні за євро, продаж – 49 гривні за євро.

В обмінниках, своєю чергою, середній курс євро такий: купівля – 48,70 гривні за євро, а продаж – 48,90 гривні за євро.