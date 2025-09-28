По сколько будет евро на следующей неделе?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что курс евро, несмотря на заметные колебания, будет сохраняться на уровне, что соответствует мировым котировкам пары доллар/евро.

Из-за того, что Европейский центробанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 2,15%, а ФРС снизил базовую ставку на 0,25%, соотношение доллара к евро все же будет оставаться в пределах 1,15 – 1,18.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка То есть в глобальном смысле курс евро в Украине будет находиться пока что в пределах 48 – 49 гривен.

Кроме того, в Украине снижается инфляция: в сентябре она в годовом измерении может продемонстрировать дальнейшее снижение до 12,5%.

Можем также предположить, что из-за сезонного снижения некоторых продовольственных товаров (прежде всего овощей, фруктов) в месячном измерении инфляция по итогам сентября будет почти нулевой,

– говорит Лесовой.

Коридоры валютных колебаний с 29 сентября по 5 октября будут такими:

На межбанке: 47,5 – 49 гривен за евро,

47,5 – 49 гривен за евро, На наличном рынке: 48 – 49,5 гривны за евро.

За сколько можно было продать и купить евро?

В конце рабочей недели, 26 сентября, официальный курс евро в Украине – 48,71 гривны, сообщает НБУ. В банках зато средний курс евро, пишет "Минфин", был на уровне: покупка – 48,20 гривны за евро, продажа – 49 гривны за евро.

В обменниках, в свою очередь, средний курс евро такой: покупка – 48,70 гривны за евро, а продажа – 48,90 гривны за евро.