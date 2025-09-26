Какой курс евро сейчас?

По состоянию на 26 сентября, официальный курс евро в Украине – 48,71 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В банках средний курс евро, как сообщает издание "Минфин", такой:

покупка – 48,20 гривны за евро;

продажа – 49 гривны за евро.

В обменниках, в свою очередь, средний курс евро таков:

покупка – 48,70 гривны за евро;

продажа – 48,90 гривны за евро.

Важно! Курс может отличаться, в зависимости от места обмена.

Какая сумма нужна, чтобы купить 200 евро 26 сентября?

в банке для приобретения 200 евро необходимо ориентировочно – 9 800 гривен;

а вот в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 9 780 гривен.

Сколько можно получить за 200 евро сейчас?

если обменивать 200 евро в банке, можно получить ориентировочно – 9 640 гривен;

за 200 евро в обменнике удастся выручить уже примерно – 9 740 гривен.

Что нужно знать о курсе евро?

В сентябре курс евро не ожидают весомые изменения. Он будет находиться в пределах – 48 – 49,50 гривны.

В конце месяца курс также ощутимо не изменится. С 29 сентября по 5 октября евро будет находиться в пределах: 47,5 – 49 гривны за евро на межбанке, 48 – 49,50 гривны за евро на наличном рынке.

