Який курс євро зараз?

Станом на 26 вересня, офіційний курс євро в Україн – 48,71 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Трамп вимагає від двох країн 900 мільярдів доларів авансом для зменшення тарифів

У банках середній курс євро, як повідомляє видання "Мінфін", такий:

купівля – 48,20 гривні за євро;

продаж – 49 гривні за євро.

В обмінниках, своєю чергою, середній курс євро такий:

купівля – 48,70 гривні за євро;

продаж – 48,90 гривні за євро.

Важливо! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.

Яка сума потрібна, аби купити 200 євро 26 вересня?

у банку для придбання 200 євро необхідно орієнтовно – 9 800 гривень;

а от в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 9 780 гривень.

Скільки можна отримати за 200 євро зараз?

якщо обмінювати 200 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 9 640 гривень;

за 200 євро в обміннику вдасться виручити уже приблизно – 9 740 гривень.

Що потрібно знати про курс євро?

У вересні курс євро не зазнаватиме вагомих змін. Він перебуватиме в межах – 48 – 49,50 гривень.

В кінці місяця курс також відчутно не зміниться. З 29 вересня по 5 жовтня євро перебуватиме в межах: 47,5 – 49 гривні за євро на міжбанку, 48 – 49,50 гривні за євро на готівковому ринку.

Цікаво! Раніше ми розповідали в яких країнах ЄС основна валюта не євро.