Каким будет размер пенсии при стаже 42 года?

Кроме стажа на размер пенсии влияют и другие факторы. В частности, доход, пишет 24 Канал.

Проведем расчеты с учетом того, что:

  • лицо имело доход 10 тысяч гривен;
  • и выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Обратите внимание! 42 лет стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию в 60,63 и 65 лет.

В 60 лет, при указанных выше условиях, пенсия будет примерно – 4,7 тысячи гривен.


Несколько большая выплата будет уже в 63. При стаже 42 года и доходе 10 тысяч она составит ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.


В 65 лет выйти на пенсию выгоднее всего. Ведь выплата будет составлять уже – 6,1 тысячи гривен.


Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать о пенсиях в Украине в 2025 году?

  • Пенсия может увеличиться благодаря возрастной доплате. Она предоставляется пенсионерам старше 70 лет и зависит от возраста. Сейчас возрастная доплата может быть от 300 до 570 гривен.

  • Для выхода на пенсию в 2025 нужно приобрести определенное количество стажа. Чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 необходимо иметь как минимум 32 года стажа, в 63 – 22 года стажа, 65 – 15 лет стажа, отмечает Пенсионный фонд.

  • Количество стажа можно увеличить, докупив его. Месяц будет стоить – 1 760 гривен.