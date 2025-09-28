Яким буде розмір пенсії при стажі 42 роки?

Окрім стажу на розмір пенсії впливають і інші фактори. Зокрема, дохід, пише 24 Канал.

Проведемо розрахунки з урахуванням того, що:

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

та виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Зверніть увагу! 42 років стажу достатньо, аби вийти на пенсію у 60,63 та 65 років.

В 60 років, за вказаних вище умов, пенсія буде приблизно – 4,7 тисячі гривень.



Яка буде пенсія в 60 при стажі 42 роки / Скриншот пенсійний калькулятор

Дещо більша виплата буде уже в 63. При стажі 42 роки та доході 10 тисяч вона складе орієнтовно – 5,6 тисячі гривень.



Який розмір пенсії при стажі 42 роки / Скриншот пенсійний калькулятор

В 65 років вийти на пенсію найвигідніше. Адже виплата складатиме уже – 6,1 тисячі гривень.



Розмір пенсії при стажі 42 роки в 65 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Зауважте! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати про пенсії в Україні у 2025?