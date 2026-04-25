Як формується пенсія УБД?

Пенсія учасників бойових дій формується інакше, ніж стандартні виплати за віком. Окрім базової частини, вона включає низку обов’язкових надбавок і державних гарантій, тому фактична сума завжди є комбінованою, нагадує Пенсійний фонд України.

Один із ключових показників щомісячне підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також фіксована адресна допомога. Водночас це лише базовий набір, а не повний обсяг підтримки.

Важливо! Навіть за однакового статусу ветерани отримують різні пенсії. Розмір базової виплати залежить від страхового стажу, рівня офіційного доходу та сплачених внесків. Надбавки лише доповнюють цю суму, але не замінюють її.

Які мінімальні пенсії у ветеранів?

Для учасників бойових дій встановлено гарантований рівень пенсійного забезпечення. Загальна сума виплати з урахуванням усіх надбавок не може бути нижчою за 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Якщо після розрахунків пенсія не дотягує до цього рівня, держава донараховує різницю. Це одна з ключових гарантій, яка фактично захищає від занадто низьких виплат.

Чи може УБД вийти на пенсію достроково?

УБД можуть вийти на пенсію раніше загального віку, орієнтовно на п’ять років. За наявності необхідного страхового стажу це означає приблизно 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, пояснили у Пенсійному фонді.

Водночас вирішальним фактором залишається саме стаж: без нього скористатися цією пільгою не вийде. Втім, окрім пенсійних виплат, учасники бойових дій мають доступ до розширеного пакета соціальних гарантій.

Серед них:

безоплатний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті;

забезпечення лікарськими засобами за державними програмами;

безкоштовне зубопротезування (з обмеженнями щодо матеріалів);

санаторно-курортне лікування або компенсація;

безоплатне медичне обслуговування після виходу на пенсію.

