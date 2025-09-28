Можно ли получать польскую пенсию в Украине?
Украинцы, которые официально работали в Польше, могут претендовать на польскую пенсию даже после возвращения домой, передает 24 Канал со ссылкой на издание inPoland.
Пенсионные выплаты из Польши осуществляет управление социального страхования ZUS, а получить их могут не только резиденты страны. Главное условие для их получения это легальная работа и уплата пенсионных взносов в Польше.
Обратите внимание! Пенсионный возраст остается стандартным: 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Для начисления выплат нужно иметь не менее 20 лет страхового стажа для женщин и 25 для мужчин.
Можно ли получать пенсию и в Польше, и в Украине?
Как сообщили в Пенсионном фонде, между Украиной и Польшей действует соглашение о социальном обеспечении. Оно позволяет получать пенсию одновременно из обеих стран: за украинский стаж платит Пенсионный фонд Украины, а за польский – ZUS.
Сейчас минимальная пенсия в Польше составляет 1878,91 злотых до налогообложения, или примерно 1709,81 злотых "на руки". В то же время польская сторона не выплачивает пенсию за годы отработанные в Украине, ведь каждая страна компенсирует только свой стаж.
Что известно о размере пенсии в Украине: коротко о главном
Украинцы, которым исполнилось 65 лет и которые имеют необходимый страховой стаж, получают пенсию в размере не менее 40% от минимальной заработной платы. Это составляет не менее 3 200 гривен, однако фактическая сумма выплаты сейчас составляет 3 370 гривен.
Размер максимальной пенсии в Украине привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и может достигать 23 610 гривен.