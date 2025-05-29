Нужно ли после увольнения платить добровольные взносы

В период между увольнением и трудоустройством гражданин может платить добровольные пенсионные взносы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Вы можете платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение того периода времени, который определите самостоятельно,

– сообщает Пенсионный фонд.

То есть, платить добровольные пенсионные взносы лицо может:

во время периода официальной работы;

между увольнением и последующим трудоустройством;

до момента назначения пенсии.

Чем добровольный взнос отличается от ЕСВ

Нужно понимать, что добровольный взнос является платой за участие в пенсионной системе. То есть, лицо вносит его самостоятельно, в частности, чтобы увеличить размер своего стажа. Размер этого взноса гражданин определяет сам.

А вот ЕСВ является обязательным. Его платит работодатель за своего работника (или лицо само за себя, если оно само обеспечивает себя работой).

Обратите внимание! ЕСВ сейчас равен 22% от суммы начисления. В то же время эта сумма не может быть менее 22% от минимальной зарплаты. То есть, 1 760 гривен.