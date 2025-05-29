Чи потрібно після звільнення платити добровільні внески
У період між звільненням та працевлаштуванням громадянин може сплачувати добровільні пенсійні внески, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Ви можете сплачувати добровільні внески в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом того періоду часу, який визначите самостійно,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Тобто, сплачувати добровільні пенсійні внески особа може:
- під час періоду офіційної роботи;
- між звільненням та подальшим працевлаштуванням;
- до моменту призначення пенсії.
Чим добровільний внесок відрізняється від ЄСВ
Потрібно розуміти, що добровільний внесок є платою за участь у пенсійній системі. Тобто, особа вносить його самостійно, зокрема, аби збільшити розмір свого стажу. Розмір цього внеску громадянин визнаяає сам.
А от ЄСВ є обов'язковим. Його сплачує роботодавець за свого працівника (або особа сама за себе, якщо вона сама забезпечує себе роботою).
Зверніть увагу! ЄСВ зараз рівний 22% від суми нарахування. Водночас ця сума не може бути менш як 22% від мінімальної зарплати. Тобто, 1 760 гривень.