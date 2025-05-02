Сплата добровільних пенсійних внесків

Зокрема інформація про людину має бути в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Крім того, особа повинна бути не пенсіонером. Тоді ж вона може скористатись можливістю сплачувати добровільні внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України незалежно від свого місцеперебування.

Який має бути розмір внеску

Періодичність та розмір сплати добровільних внесків визначається людиною самостійно, виходячи з її фінансових можливостей.

Однак для зарахування повного місяця до страхового стажу сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати, тобто 1 760 гривень.

Якщо сума добровільного внеску є меншою від розміру мінімального страхового внеску, до страхового стажу буде зараховано період, який визначається пропорційно сплаченому внеску,

– пояснили у Пенсійному фонді.

Зверніть увагу! Якщо людина, яка сплачує добровільний внесок, є застрахованою особою (тобто вона працює і за неї роботодавець також сплачує внески), при обчисленні пенсії їй буде враховано збільшену заробітну плату, з урахуванням суми сплаченого добровільного внеску.