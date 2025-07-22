Какая минимальная зарплата в Польше в 2025 году?

Минимальная заработная плата в Польше с 1 января 2025 года составляет 4 666 злотых брутто (53 652,47 гривны), передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина Польши.

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То есть за час человек теперь получает 30,50 злотых брутто (350,71 гривны). Брутто – это размер зарплаты без уплаты всех налогов и отчислений.

Чистыми на руки рабочие получают нетто. То есть сумму после уплаты всех налогов.

Планируют ли в Польше увеличивать минимальную зарплату? В 2024 году польское правительство приняло решение о повышении "минималки" с января 2025 года. Представители профсоюзов в стране хотят повышения зарплаты на 349 злотых брутто (4 013,01 гривны), с 4666 злотых до 5015 злотых (57 665,48 гривны).

Какие налоги платят в Польше?

В Польше работник обязан уплатить следующие налоги:

отчисления на социальное обеспечение (ZUS) – взносы в пенсионный фонд, оплата страхования о нетрудоспособности и на случай болезни;

взнос в NFZ – медицинское страхование;

налог на прибыль – обязательный налог.

Обратите внимание! После учета всех налогов, заработная плата будет меньше.