Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,47 гривны. То есть цена американской валюты упала на 2 копейки против 26 сентября. Официальный курс евро составляет 48,40 гривны, то есть цена упала на 31 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Брюссель против Орбана против Орбана: ЕС нашел способ изолировать Венгрию и дать деньги Украине
По состоянию на 30 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,31 гривны;
- евро – 48,44 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 28 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,23 гривны, продажа – по 41,69 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,25 гривны, продажа – по 41,65 гривны.
Какой курс валют прогнозируют на этой неделе?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, официальный курс доллара будет находиться в пределах июля – августа. Поэтому, он останется на 1,2% – 1,9% ниже, чем стартовый курс в начале 2025 года – 42,02 гривны.
Зато курс евро будет зависеть от мировой котировки пары доллар – евро. Кроме того, на него будет влиять решение Евроцентробанка по сохранению ставки и решение ФРС США по базовой ставке.
Ожидается, что в глобальном смысле курс евро в Украине будет в традиционных уже пределах, то есть от 48 до 49 гривен за валюту.