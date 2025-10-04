Что происходит с экономической активностью в России?

Спад индекса IPM означает фактический спад экономической активности, в частности в промышленности спад продолжается уже 4 месяц подряд, а сфере услуг зафиксирован худший результат с декабря 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Читайте также Тактика работает: украинские удары по НПЗ меняют жизнь в России

Вследствие подорожания кредитов, повышения налогов и западных санкций против России, компании сталкиваются с резким ростом расходов.

Однако переложить расходы на конечного потребителя становится все сложнее, ведь цены растут медленнее, чем себестоимость. Таким образом, это еще одно следствие того, что Кремль делает ставку на военную экономику.

Дело в том, что в России происходит перераспределение ресурсов в пользу оборонки, но бизнес страны в таком случае оказывается в состоянии стагнации (долговременный застой в экономике страны – 24 Канал).

И несмотря на якобы оптимистичные прогнозы от правительства России, реальные показатели показывают, что российская экономика находится в глубоком застое.

Кроме того, Служба внешней разведки Украины сообщает, что почти 60% компаний в России отмечают значительные трудности в работе, а еще 19% были вынуждены полностью реорганизовать деятельность, чтобы остаться на рынке.

Какой дефицит российского бюджета на следующие годы?