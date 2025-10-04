Что происходит с экономической активностью в России?
Спад индекса IPM означает фактический спад экономической активности, в частности в промышленности спад продолжается уже 4 месяц подряд, а сфере услуг зафиксирован худший результат с декабря 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Вследствие подорожания кредитов, повышения налогов и западных санкций против России, компании сталкиваются с резким ростом расходов.
- Однако переложить расходы на конечного потребителя становится все сложнее, ведь цены растут медленнее, чем себестоимость. Таким образом, это еще одно следствие того, что Кремль делает ставку на военную экономику.
- Дело в том, что в России происходит перераспределение ресурсов в пользу оборонки, но бизнес страны в таком случае оказывается в состоянии стагнации (долговременный застой в экономике страны – 24 Канал).
И несмотря на якобы оптимистичные прогнозы от правительства России, реальные показатели показывают, что российская экономика находится в глубоком застое.
Кроме того, Служба внешней разведки Украины сообщает, что почти 60% компаний в России отмечают значительные трудности в работе, а еще 19% были вынуждены полностью реорганизовать деятельность, чтобы остаться на рынке.
Какой дефицит российского бюджета на следующие годы?
Российское правительство одобрило федеральный бюджет на 2026 – 2028 годы с большим дефицитом – 54,6 миллиарда долларов.
Прогнозируется, что доля ненефтегазовых поступлений достигнет 78%, а экономика страны вырастет лишь на 1,3%.
Кроме того, в бюджет внесен пакет изменений по налоговому законодательству, среди которых повышение НДС до 22%, уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения и отмена льготных страховых тарифов для малого и среднего бизнеса.