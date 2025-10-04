Що відбувається з економічною активністю в Росії?

Спад індексу IPM означає фактичний спад економічної активності, зокрема у промисловості спад триває вже 4 місяць поспіль, а сфері послуг зафіксовано найгірший результат з грудня 2022 року, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Внаслідок подорожчання кредитів, підвищення податків та західних санкцій проти Росії, компанії стикаються з різким зростанням витрат.

Однак перекласти витрати на кінцевого споживача стає все складніше, адже ціни зростають повільніше, ніж собівартість. Таким чином, це ще один наслідок того, що Кремль робить ставку на військову економіку.

Річ у тім, що у Росії відбувається перерозподіл ресурсів на користь оборонки, але бізнес країни у такому випадку опиняється в стані стагнації (довготривалий застій в економіці країни – 24 Канал).

І попри нібито оптимістичні прогнози від уряду Росії, реальні показники показують, що російська економіка перебуває у глибокому застої.

Крім того, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що майже 60% компаній в Росії відзначають значні труднощі у роботі, а ще 19% були змушені повністю реорганізувати діяльність, щоб залишитися на ринку.

Який дефіцит російського бюджету на наступні роки?