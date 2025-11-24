Об этом 24 Каналу рассказал профессор американистики Скотт Лукас, отметив, что уже в следующем году в России может произойти критический момент. К нему, в частности, могут подтолкнуть санкции.

О каких серьезных проблемах доложили Путину?

По словам Скотта Лукаса, недавно в сеть, вероятно, слили информацию о том, что председатель Сбербанка России Герман Греф донес Путину, что Россия находится под серьезной угрозой стагнации (застой или замедление роста в экономике), что российские банки могут столкнуться с обесцениванием их кредитов.

Если ты ведешь экономику военного времени, что делают россияне, ты можешь призывать людей к жертвам, если при этом можешь финансировать войну благодаря этим жертвам. Однако если ты этого не можешь, то в 2026 году наступит критический момент,

– подчеркнул он.

Профессор американистики добавил, что экономика России стояла на месте еще до того, как США ввели санкции. Страна-агрессор имела возможность войти в рецессию и одновременно столкнуться с инфляцией. Между тем доходы от нефти сократились до 35% – 40%. Именно поэтому санкции, которые вошли в действие 21 ноября еще больше угрожают экономике страны-агрессора.

Санкции против России: кратко