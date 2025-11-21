Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на постоянного представителя США при ООН Майка Волца во время заседание Совета безопасности ООН.
США пригрозили России: что известно?
Во время выступления Волц отметил, что дипломатия остается единственным путем к длительному и справедливому миру. По его словам, США прилагали максимум усилий на самом высоком уровне для прекращения войны.
"Мы предложили России щедрые условия, в частности отмену санкций. Мы призвали Россию прекратить свои атаки и провести прямые переговоры с Украиной по мирному урегулированию. К сожалению, боевые действия продолжаются, трагически вызывая все больше жертв среди гражданского населения", – высказался он.
Посол США также напомнил о вторжении дронов в воздушное пространство третьих стран, включая союзников по НАТО, что "рискует еще больше расширить этот конфликт". Он подчеркнул, что удары Украины по российскому энергетическому сектору и другой критической инфраструктуре ограничили способность Кремля финансировать свою военную экономику.
Волц добавил, что Россия понесла более миллиона потерь и находится под давлением жестких международных санкций.
Он также подчеркнул, что война не может быть завершена военным путем, поэтому лидеры России и Украины должны начать переговоры и согласиться на прекращение огня.
Кроме этого, Волц призвал международное сообщество, особенно страны Европы, прекратить закупку российских энергоресурсов.
Постпред США в ООН четко очертил дальнейшие действия Штатов, если Россия в дальнейшем будет игнорировать призывы к миру.
Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия и в дальнейшем будет игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять Украине оружие для обороны,
– заявил он.
Санкции против России: последние новости
Ранее агентство Reuters написало, что Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России, но при условии, что сохранит за собой полномочия принимать окончательное решение по этим мерам.
Напомним, что на днях лидер США заявил, что республиканцы работают над законопроектом, который будет предусматривать санкции против любой страны, ведущей бизнес с Россией.
Добавим, что Евросоюз усилит борьбу с "теневым флотом" России, который помогает той обходить санкции и зарабатывать деньги на войну в Украине.