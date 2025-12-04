Перемещение пункта осуществляют в зависимости от оперативной ситуации. Однако могут ли на мобильном блокпосте вручить повестку или забрать в ТЦК – читайте объяснения адвокатов в материале 24 Канала.
Могут ли вручить повестку на блокпосту?
Вручение повестки на блокпосту возможно уполномоченными представителями ТЦК и СП. Об этом говорится в статьях 22 и 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Это право вытекает из положений, которые позволяют проводить оповещение призывников и военнообязанных по месту их пребывания.
К слову, проверка документов и установление лица на блокпосте являются законными при условии участия сотрудников полиции или военнослужащих, уполномоченных статьей 24 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".
Однако лицо не могут забрать или принудительно доставить в ТЦК без законных оснований. Задержать человека могут только полицейские в случаях, предусмотренных статьей 259 КУоАП, и только при признаках правонарушения или для установления личности при отсутствии документов, а не для принудительной мобилизации.
Важно! Любые действия должны соответствовать правовому режиму военного положения, закрепленном в статьях Закона Украины "О правовом режиме военного положения".
Что также стоит знать о блокпостах?
Блокпосты могут устанавливать на въездах и выездах из населенных пунктов; на внутренних дорогах, имеющих стратегическое значение; вблизи критических инфраструктурных объектов; в пределах административных территорий; в других местах, определенных военными администрациями и Нацполицией с учетом требований безопасности.
Документы там имеют право проверять только уполномоченные законом субъекты – военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, а также работники Нацполиции. Кроме того, отдельные полномочия по контролю лиц и транспорта на блокпостах имеют силы ТрО (статья 8 ЗУ "Об основах национального сопротивления").
Во время остановки на мобильном блокпосте водитель или пешеход обязан выполнять законные требования уполномоченных лиц. Необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, документы на транспортное средство, а также выполнять указания по осмотру авто или багажа, если это предусмотрено решением военного командования.