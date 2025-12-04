Перемещение пункта осуществляют в зависимости от оперативной ситуации. Однако могут ли на мобильном блокпосте вручить повестку или забрать в ТЦК – читайте объяснения адвокатов в материале 24 Канала.

Могут ли вручить повестку на блокпосту?

Вручение повестки на блокпосту возможно уполномоченными представителями ТЦК и СП. Об этом говорится в статьях 22 и 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Это право вытекает из положений, которые позволяют проводить оповещение призывников и военнообязанных по месту их пребывания.

К слову, проверка документов и установление лица на блокпосте являются законными при условии участия сотрудников полиции или военнослужащих, уполномоченных статьей 24 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Однако лицо не могут забрать или принудительно доставить в ТЦК без законных оснований. Задержать человека могут только полицейские в случаях, предусмотренных статьей 259 КУоАП, и только при признаках правонарушения или для установления личности при отсутствии документов, а не для принудительной мобилизации.

Важно! Любые действия должны соответствовать правовому режиму военного положения, закрепленном в статьях Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Что также стоит знать о блокпостах?