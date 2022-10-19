Для суспільства 12 годин без електрики, газу та води – це важко. А як заявляє у коментарі 24 каналу експерт з ЖКП Олег Попенко, влучання по енергетичних об'єктах та згодом віялкові відключення можуть тривати й весь осінньо – зимовий період.

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До всього потрібно бути готовим

Російські ракети в основному б'ють по об'єктах маневрувальної генерації. Це теплові електростанції, що споживають вугілля та газ. Тому потрібно бути готовим, що світло може зникати.

Як розповідає Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, переривання в електропостачанні не триватимуть більше ніж 12 годин, навіть при найгіршому сценарії.

Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Найбільш реалістичний сценарій в зупинці в електропостачанні – це близько 2 – 4 години. Наші енергетики – герої енергетичного фронту, й вони можуть розв'язати енергетичні питання за найкоротший термін.

Як діяти українцям у разі вимкнення електроенергії

Андрій Закревський, експерт з енергетики, каже, що у разі тривалого вимкнення світла, варто прислухатися до військової адміністрації і при потребі евакуйовуватися.

Андрій Закревський Експерт з енергетики Потрібно звернути увагу на те, як саме жителі за період вимкнення світла ходитимуть в туалет, адже каналізація не працюватиме. Тоді варто зібратися і зробити спільний туалет на дворі біля будинку.

Якщо у будинку опалення пов'язане з електроенергією, то треба запастися акумуляторами, які хоча б на годину в день могли вмикати котел і прогрівати квартиру.

Щодо приготування їжі, то якщо у вас приватний будинок і ви маєте пічку, на ній без проблем можна приготувати щось. Якщо ж її немає, то можна купити балон з газом і під'єднати до газової плити.

Треба вже зараз подумати, яку кімнату потрібно утеплити. Експерт радить найперше санвузол та кухню.

Думати про переїзд з будинку, якщо 3 – 4 дні немає електроенергії.

Зверніть увагу, що жителям багатоквартирних будинків важче у разі вимкнення електроенергії.

Мінімальний генератор, який необхідний для отримання електроенергії — це 3—5 кіловатів на квартиру. Якщо у під'їзді 40 квартир, то потрібно генератора, з потужність від 100 до 120 кіловатів. Його вага сягатиме 500 кілограмів, ціна – від 300 до 400 тисяч гривень, а споживатиме він десь 2 літри палива на годину роботи.



Що робити, якщо зникне світло / Інфографіка 24 каналу

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Чим запастися

Якщо ж відключення електроенергії лише тимчасове, то експерти радять запастися:

Павербанком;

Ліхтариками;

Свічками;

Теплий одяг;

Запасами додаткової води;

Генератором;

Туристичними примусами: газові пальники та лампи;

Знадобиться й балон з газом;



Як діяти, коли зникне водопостачання / Інфографіка 24 каналу

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