Опалювальний сезон у Києві

Віталій Кличко розповів, що в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи до старту опалювального сезону у столиці, а комунальні служби працюють у посиленому режимі.

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Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі,

– зазначив він.

Також важливим чинником для початку опалювального сезону стала необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери й не перевантажували систему електропостачання.

Як розумно користуватись енергоємними електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Мер столиці нагадав й про обстріли росіян критичної інфраструктури України. Тож у Києві цього опалювального сезону зросла на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, було придбано додаткову техніку та матеріали.

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Зауважте, що в закладах соціальної сфери – лікарні, школи, садки тощо опалення почали підключати ще з 7 жовтня.

Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше – за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально,

– розповів Кличко.

Як підготуватися до опалювального сезону та що варто придбати

Насамперед подбайте про проведення побутової термомодернізації. Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;

Відсуньте меблі від батарей, заберіть штори, що затримують тепло;

Відрегулюйте пластикові вікна, а якщо у вас дерев'яні вікна, то заклейте їх так, щоб не було щілин, які пропускатимуть тепло;

Придбайте туристичний пальник, який допоможе у приготуванні їжі;

Встановіть генератор за можливості;

Стане у пригоді газовий обігрівач;

Запасіться приладами на сонячних батареях: ліхтариками, зарядними пристроями та інше.