Отопительный сезон в Киеве

Виталий Кличко рассказал, что в Киеве провели все необходимые подготовительные работы к старту отопительного сезона в столице, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя, прежде всего, из погодных условий. Постепенное похолодание и низкая температура ночью,

– отметил он.

Также немаловажным фактором для начала отопительного сезона стала необходимость экономить электроэнергию. Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.

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Мэр столицы напомнил и об обстрелах россиян критической инфраструктуры Украины. Поэтому в Киеве в этом отопительном сезоне выросла на 10% численность аварийно-спасательных служб, была приобретена дополнительная техника и материалы.

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Обратите внимание, что в учреждениях социальной сферы – больницы, школы, сады и т.п. отопление начали подключать еще с 7 октября.

Заведения социальной сферы мы начали подключать раньше – по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие из них оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально,

– рассказал Кличко.

Как подготовиться к отопительному сезону и что стоит купить

Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;

Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;

Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;

Установите генератор по возможности;

Пригодится газовый обогреватель;

Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее.

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