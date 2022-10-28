Обмеження застосують щодо жителів 7 областей

В Укренерго пояснили, що вимушені застосувати відключення щодо побутових споживачів у регіонах, які найбільше постраждали цього тижня.

Увага У Києві – екстрені відключення світла: попередні графіки вже не актуальні

Світло вимикатимуть у Центральних та Північних регіонах:

Києві та області, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині Сумщині, Харківщині, Полтавщині.

Зазначають, що "Укренерго" надало операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків аварійних відключень для побутових споживачів в цих регіонах.

Зверніть увагу! Графіки відключення на цей випадок вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь, їх можна дізнатись на сайтах розподільчих мереж, як от "Чернігівобленерго".

Також "Укренерго" обмежило електропостачання для промислових споживачів у цих областях.

До теми Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Коротко про останню атаку росіян

Окупанти 27 жовтня завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі в Київській області, ворог атакував дронами. Попри те, що силам ППО вдалось збити більшість ворожих безпілотників, ушкоджень зазнав енергетичний об'єкт.

До цього Росія двічі влаштовувала масштабні ракетні обстріли, які мали на меті знищити українську енергосистему. Як наслідок, близько 30% від усіх електростанцій країни – знищено.

Наразі триває відновлення енергозабезпечення країни. На це потрібний час та відповідальність самих українців.

Громадян наполегливо просять свідомо споживати електроенергію, економити ресурс особливо у встановлені для цього години.

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