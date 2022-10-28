Обмеження застосують щодо жителів 7 областей
В Укренерго пояснили, що вимушені застосувати відключення щодо побутових споживачів у регіонах, які найбільше постраждали цього тижня.
Увага У Києві – екстрені відключення світла: попередні графіки вже не актуальні
Світло вимикатимуть у Центральних та Північних регіонах:
- Києві та області,
- Чернігівщині,
- Черкащині,
- Житомирщині
- Сумщині,
- Харківщині,
- Полтавщині.
Зазначають, що "Укренерго" надало операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків аварійних відключень для побутових споживачів в цих регіонах.
Також "Укренерго" обмежило електропостачання для промислових споживачів у цих областях.
До теми Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
Коротко про останню атаку росіян
- Окупанти 27 жовтня завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі в Київській області, ворог атакував дронами. Попри те, що силам ППО вдалось збити більшість ворожих безпілотників, ушкоджень зазнав енергетичний об'єкт.
- До цього Росія двічі влаштовувала масштабні ракетні обстріли, які мали на меті знищити українську енергосистему. Як наслідок, близько 30% від усіх електростанцій країни – знищено.
- Наразі триває відновлення енергозабезпечення країни. На це потрібний час та відповідальність самих українців.
- Громадян наполегливо просять свідомо споживати електроенергію, економити ресурс особливо у встановлені для цього години.
Більше про це – у Києві вводять жорсткі відключення світла: дивитись відео