Ограничения применят в отношении 7 областей

В Укрэнерго объяснили, что вынуждены применить отключения по отношению к бытовым потребителям в регионах, наиболее пострадавших на этой неделе.

Внимание В Киеве – экстренные отключения света: предварительные графики уже не актуальны

Свет будут выключаться в Центральных и Северных регионах:

  1. Киеве и области,
  2. Черниговщине,
  3. Черкасской области,
  4. Житомирщине
  5. Сумской области,
  6. Харьковщине,
  7. Полтавской области.

Отмечают, что "Укрэнерго" предоставило операторам распределительных сетей (облэнерго) объем применения графиков аварийных отключений для бытовых потребителей в этих регионах.

Также "Укрэнерго" ограничило электроснабжение для промышленных потребителей в этих областях.

К теме Отключения света в Украине: графики и перечень городов

Коротко о последней атаке россиян

  • Оккупанты 27 октября нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре в Киевской области, враг атаковал дронами. Несмотря на то, что силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, повреждения получил энергетический объект.
  • До этого Россия дважды устраивала масштабные ракетные обстрелы, которые имели целью уничтожить украинскую энергосистему. Как следствие, около 30% от всех электростанций страны – уничтожено.
  • Сейчас идет восстановление энергообеспечения страны. На это нужно время и ответственность самих украинцев.
  • Граждан настойчиво просят сознательно потреблять электроэнергию, экономить ресурс особенно в установленные для этого часы.

Больше об этом – в Киеве вводят жесткие отключения света: смотреть видео