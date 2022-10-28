Об этом рассказал городской голова Александр Третьяк. По его словам, на некоторых улицах свет выключат в 8:00.

По теме Около 4 миллионов украинцев сейчас имеют ограничения со светом, – Зеленский

Где в Ровно не будет света с 8:00 до 13:00

улица 16 июля (частично);

улица 24 Августа (частично);

улица Валентинович;

улица Академика Крымского;

улица Антоновича;

улица Архитектора Бургиньона;

улица Базарная;

улица Красочная;

улица Березовского;

улица Бориса Андреева;

улица Борисенко (частично);

улица Стельмаха (частично);

улица Васильченко (частично);

улица Вересая;

улица Весенняя;

улица Вишенского;

улица Видинская – дома № 2, 39, 41;

улица Отрадная;

улица Возницкого;

улица Волынская;

улица Волошина (Красные горы);

улица Героев Гурбы;

улица Глинки;

улица Гоголя;

улица Гостеприимная;

улица Гофмана;

улица Плотинная;

улица Гребенки;

улица Григоренко;

улица Грушевского – дома №5, 23, 38, 40, 40А, 42, 75, 77;

улица Багалия;

улица Даниила Галицкого (район Радиозавода, частично);

улица Дарвина;

улица Дачная;

улица Демьянчука (частично);

улица Дорогобужская;

Актуально Ситуация дальше экстренная, – в ОП рассказали, когда отключения света станут плановыми

улица Утренняя;

улица Драгоманова (частично);

улица Энергетиков (частично);

улица Единства – дома №13, 16;

улица Клюква;

улица Замковая;

улица Здолбуновская;

улица Зеленая;

улица Кавказская (частично);

улица Казимира Любомирского;

улица Кармалюка;

улица Карнаухова (частично);

улица Карпинского;

улица Киевская – дома №4, 6, 8, 46, 48, 50, 52, 68, 70;

улица Князя Владимира – дома №27А, 10, 10А;

улица Княгини Ольги (частично);

улица Кооперативная;

улица Корнинская;

улица Котляревского;

улица Лысенко;

улица Литвина;

улица Литовская;

улица Летняя;

улица Лозовая;

улица Люблинская;

улица Борецкого;

улица Вовчка (частично);

улица Михновского;

улица Мазепы (частично);

улица Мицкевича – дома №5, 7;

улица Млинарская;

улица Набережная – дома № 1А, 10А;

улица Наддворная;

улица Новая;

улица Новака (частично);

улица Новодвирская;

улица Носаля;

улица Озерная;

улица Оршанской победы;

улица Островского;

улица Пасхальная;

улица Петлюры;

улица Пластовая;

улица Полищука;

улица Полуботка;

улица Почтовая (частично);

В 7 областях Украины дальше не будет света: предупредили об аварийных отключениях

улица Прилужная;

улица Приозерная;

улица Ремесленная;

улица Рождественская;

улица Семьи Мисечко – дом №13;

улица Бандеры – дома №1А, 1Б, 1Д, 9А, 11, 12, 15, 15А, 19, 20А, 33А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39А, 40, 42, 44, 45 , 51, 53, 69, 69Б, 69В;

улица Крушельницкой (частично);

улица Рыжука;

улица Свешникова;

улица Светличная;

улица Свободы;

улица Серпанкова;

улица Симиренко;

улица Скоропадского;

улица Скульптора Сосновского;

улица Словацкого;

улица Смерекова;

улица Соборная – дома №5, 39, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 94, 108, 156, 190, 192;

улица Спартака;

улица Спокойная;

улица Стретенская;

улица Студенческая;

улица Ступницкого;

улица Театральная (рынок Дикого);

улица Тернопольская;

улица Техническая;

улица Тихая;

улица Транспортная – дома №14, 16;

улица Трипольская;

улица Ушинского;

улица Волнового;

улица Херсонская;

улица Хлеборобов;

улица Хуторская;

улица Черняховского – дом №4А;

улица Чешская;

улица Чорновола – дома №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 74А, частично в районе Новый Двор/"На Счастливом";

улица Шевченко (частично);

улица Шепетовская;

улица Школьная;

улица Ясеневая;

"Грандбазар";

"Грин Хилс";

зоопарк;

кинодворец "Украина";

площадь Независимости (частично);

НУВХП (студгородок);

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ПДМ;

переулок Васильченко, 11;

переулок Весенний;

переулок Предельный;

переулок Корнинский;

проспект Мира (частично);

район Новый Двор;

район Южный ("На Счастливом");

район Красные горы;

село Колоденко;

СПК;

ООО "ФОЗЗИ";

ТРЦ "Злата Плаза" (частично)

Центр Киевский, 106;

частично перекресток в районе "Истамбул".

Где в Ровно не будет света с 13:00 до 18:00

Агропереработка;

ветеринарная лаборатория по улицам Кулика и Гудачека;

улица Авраменко;

улица Анатолия Грицая;

улица Бухала – дома №9, 11;

улица Вербовая – частично дома №2, 4, 16А;

улица Винницкая;

улица Воронного;

улица Арутюняна;

улица Голубина (частично);

улица Дворецкая (частично);

Аварийные и стабилизационные: какие бывают отключения света и в чем разница

улица Девичья;

улица Дубенская – дома №40, 42, 44, 44В, 46, 46А;

улица Каменец-Подольская;

улица Корсунская;

улица Кулика и Гудачека – дома №2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 24А, 24Б, 24В, 42, 46, 52, 54, 56, 58;

улица Лайка;

улица Липинского – дома №53, 55;

улица Лубунского – дома № 3, 5, 5А;

улица Млиновская – дома №18, 23, 25, 29А, 29Б, 41, 41А;

улица Назара Небожинского – дома №16, 16А, 18, 20, 20А, 26, 27, 3, 42Б, 44А, 44Б, 60 (частично).

Обратите внимание! Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения во всех регионах Украины. Это нужно для того, чтобы снизить нагрузку и стабилизировать работу энергосистемы после российских ударов.



Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала

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