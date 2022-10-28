Об этом рассказал городской голова Александр Третьяк. По его словам, на некоторых улицах свет выключат в 8:00.

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Где в Ровно не будет света с 8:00 до 13:00

  • улица 16 июля (частично);
  • улица 24 Августа (частично);
  • улица Валентинович;
  • улица Академика Крымского;
  • улица Антоновича;
  • улица Архитектора Бургиньона;
  • улица Базарная;
  • улица Красочная;
  • улица Березовского;
  • улица Бориса Андреева;
  • улица Борисенко (частично);
  • улица Стельмаха (частично);
  • улица Васильченко (частично);
  • улица Вересая;
  • улица Весенняя;
  • улица Вишенского;
  • улица Видинская – дома № 2, 39, 41;
  • улица Отрадная;
  • улица Возницкого;
  • улица Волынская;
  • улица Волошина (Красные горы);
  • улица Героев Гурбы;
  • улица Глинки;
  • улица Гоголя;
  • улица Гостеприимная;
  • улица Гофмана;
  • улица Плотинная;
  • улица Гребенки;
  • улица Григоренко;
  • улица Грушевского – дома №5, 23, 38, 40, 40А, 42, 75, 77;
  • улица Багалия;
  • улица Даниила Галицкого (район Радиозавода, частично);
  • улица Дарвина;
  • улица Дачная;
  • улица Демьянчука (частично);
  • улица Дорогобужская;

Актуально Ситуация дальше экстренная, – в ОП рассказали, когда отключения света станут плановыми

  • улица Утренняя;
  • улица Драгоманова (частично);
  • улица Энергетиков (частично);
  • улица Единства – дома №13, 16;
  • улица Клюква;
  • улица Замковая;
  • улица Здолбуновская;
  • улица Зеленая;
  • улица Кавказская (частично);
  • улица Казимира Любомирского;
  • улица Кармалюка;
  • улица Карнаухова (частично);
  • улица Карпинского;
  • улица Киевская – дома №4, 6, 8, 46, 48, 50, 52, 68, 70;
  • улица Князя Владимира – дома №27А, 10, 10А;
  • улица Княгини Ольги (частично);
  • улица Кооперативная;
  • улица Корнинская;
  • улица Котляревского;
  • улица Лысенко;
  • улица Литвина;
  • улица Литовская;
  • улица Летняя;
  • улица Лозовая;
  • улица Люблинская;
  • улица Борецкого;
  • улица Вовчка (частично);
  • улица Михновского;
  • улица Мазепы (частично);
  • улица Мицкевича – дома №5, 7;
  • улица Млинарская;
  • улица Набережная – дома № 1А, 10А;
  • улица Наддворная;
  • улица Новая;
  • улица Новака (частично);
  • улица Новодвирская;
  • улица Носаля;
  • улица Озерная;
  • улица Оршанской победы;
  • улица Островского;
  • улица Пасхальная;
  • улица Петлюры;
  • улица Пластовая;
  • улица Полищука;
  • улица Полуботка;
  • улица Почтовая (частично);

В 7 областях Украины дальше не будет света: предупредили об аварийных отключениях

  • улица Прилужная;
  • улица Приозерная;
  • улица Ремесленная;
  • улица Рождественская;
  • улица Семьи Мисечко – дом №13;
  • улица Бандеры – дома №1А, 1Б, 1Д, 9А, 11, 12, 15, 15А, 19, 20А, 33А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39А, 40, 42, 44, 45 , 51, 53, 69, 69Б, 69В;
  • улица Крушельницкой (частично);
  • улица Рыжука;
  • улица Свешникова;
  • улица Светличная;
  • улица Свободы;
  • улица Серпанкова;
  • улица Симиренко;
  • улица Скоропадского;
  • улица Скульптора Сосновского;
  • улица Словацкого;
  • улица Смерекова;
  • улица Соборная – дома №5, 39, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 94, 108, 156, 190, 192;
  • улица Спартака;
  • улица Спокойная;
  • улица Стретенская;
  • улица Студенческая;
  • улица Ступницкого;
  • улица Театральная (рынок Дикого);
  • улица Тернопольская;
  • улица Техническая;
  • улица Тихая;
  • улица Транспортная – дома №14, 16;
  • улица Трипольская;
  • улица Ушинского;
  • улица Волнового;
  • улица Херсонская;
  • улица Хлеборобов;
  • улица Хуторская;
  • улица Черняховского – дом №4А;
  • улица Чешская;
  • улица Чорновола – дома №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 74А, частично в районе Новый Двор/"На Счастливом";
  • улица Шевченко (частично);
  • улица Шепетовская;
  • улица Школьная;
  • улица Ясеневая;
  • "Грандбазар";
  • "Грин Хилс";
  • зоопарк;
  • кинодворец "Украина";
  • площадь Независимости (частично);
  • НУВХП (студгородок);

Читайте также Отключение света в Украине: графики и перечень городов

  • ПДМ;
  • переулок Васильченко, 11;
  • переулок Весенний;
  • переулок Предельный;
  • переулок Корнинский;
  • проспект Мира (частично);
  • район Новый Двор;
  • район Южный ("На Счастливом");
  • район Красные горы;
  • село Колоденко;
  • СПК;
  • ООО "ФОЗЗИ";
  • ТРЦ "Злата Плаза" (частично)
  • Центр Киевский, 106;
  • частично перекресток в районе "Истамбул".

Где в Ровно не будет света с 13:00 до 18:00

  • Агропереработка;
  • ветеринарная лаборатория по улицам Кулика и Гудачека;
  • улица Авраменко;
  • улица Анатолия Грицая;
  • улица Бухала – дома №9, 11;
  • улица Вербовая – частично дома №2, 4, 16А;
  • улица Винницкая;
  • улица Воронного;
  • улица Арутюняна;
  • улица Голубина (частично);
  • улица Дворецкая (частично);

Аварийные и стабилизационные: какие бывают отключения света и в чем разница

  • улица Девичья;
  • улица Дубенская – дома №40, 42, 44, 44В, 46, 46А;
  • улица Каменец-Подольская;
  • улица Корсунская;
  • улица Кулика и Гудачека – дома №2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 24А, 24Б, 24В, 42, 46, 52, 54, 56, 58;
  • улица Лайка;
  • улица Липинского – дома №53, 55;
  • улица Лубунского – дома № 3, 5, 5А;
  • улица Млиновская – дома №18, 23, 25, 29А, 29Б, 41, 41А;
  • улица Назара Небожинского – дома №16, 16А, 18, 20, 20А, 26, 27, 3, 42Б, 44А, 44Б, 60 (частично).


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