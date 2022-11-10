Окупанти надалі намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні ЗСУ на окремих напрямках. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили 12 атаки окупантів в районах населених пунктів:

Новоселівське і Макіївка Луганської області,

Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.

Окупанти наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках: карта

Окупанти здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гасичівка Чернігівської області та Попівка, Петрушівка, Миропілля, Запсілля, Нова Гута, Нововасилівка і Старікове Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Площанка, Берестове, Стельмахівка, М'ясожарівка, Спірне, Білогорівка, Макіївка, Невське та Кислівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Яковлівка, Майорськ, Зеленопілля та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Красногорівка та Веселе;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Велика Новосілка, Павлівка, Гуляйпільське, Времівка, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопіль, Малі Щербаки та Полтавка;

На Південнобузькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Правдине, Мирне, Тернові Поди, Сухий Ставок, Золота Балка та Марганець. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 15 вильотів.

ЗСУ завдали 6 авіаударів

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по окупантах 6 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 "шахідів" та 3 "Орлани".

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів.

Окупанти, ймовірно, втікають з Херсона

У середу, 9 листопада, командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що їх армія вимушено залишає Херсон. Окупанти буцімто відводять війська на лівий берег Дніпра.

Карта бойових дій на Херсонщині

Однак в Офісі Президента заявили, що в Херсоні наразі немає відведення російських військ. Навпаки Росія докидає мобілізованих. Крім того, Україна не виключає провокацій з боку окупантів та створення хибного враження про їх справжні наміри.

У Генштабі ЗСУ також поки не підтверджують відступ росіян. Водночас повідомляється, що з Херсона припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат.

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