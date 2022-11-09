Уже понад 8 місяців Збройні Сили протистоять Росії та крок за кроком продовжують звільняти українські території від загарбників. Однак Володимир Зеленський переконаний, що ми повинні бути стриманими у своїх емоціях щодо інформації з фронту.

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Яка ситуація на передовій

За словами глави держави, найгарячіше зараз на Донеччині. Українські військові роблять усе можливе, аби не дати окупантам захопити нові території, бо це означатиме втрати для всієї країни.

Зараз на Донеччині найбільше протистояння, дуже важливе, там багато вирішується. Будь-які втрати там – це втрати й далі в країні. Тому стоїмо. Стоїмо міцно. Нічого не здаємо,

– сказав президент.

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