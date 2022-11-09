Уже больше 8 месяцев Вооруженные Силы противостоят России и шаг за шагом продолжают освобождать украинские территории от захватчиков. Однако Владимир Зеленский убежден, что мы должны быть сдержанными в своих эмоциях по информации с фронта.
Владимир Зеленский обратился к украинцам на 259-й день войны
Президент Украины записал традиционное видеообращение о ситуации на фронте и в целом в Украине. Он отметил, что провел утром заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и объяснил, как следует воспринимать новости об успехах наших военных на Юге.