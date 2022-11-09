Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 9 ноября доложили в Генштабе ВСУ. По их данным, российские захватчики продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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Россия атаковала десяток населенных пунктов
За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Новоселовского Луганской области, Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Веселого, Клещиевки, Майорска, Новомихайловки, Опытного, Павловки, Первомайского, Соледара и Яковлевки Донецкой области.
Более того, известно, что противник:
- нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара;
- более 70 раз ударил из реактивных систем залпового огня;
- атаковал более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Россия формирует группировку в Беларуси
По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Однако Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне, предоставив ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.
Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси,
– сообщил Генштаб.
По предварительной информации, известно, что военные белорусской 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в качестве "братской" помощи купили для российского 15 мотострелкового полка и 2 мотострелковой дивизии до ста аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки.
Кроме того, в составе пограничников Беларусь создает подразделения операторов ударных беспилотников, а правоохранители страны усиленно начали искать и задерживать граждан с проукраинской позицией и критикующих войну, которую начала Россия.
Какая ситуация по другим направлениям
- на Северском направлении – враг стрелял в районе Поповки из ствольной артиллерии;
- на Слобожанском – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Амбарного, Бударки, Ольховки, Гоптовки, Двуречного, Землянки, Милового и Старицы Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском – из артиллерии разных типов в районах Берестового, Крахмального и Чернещины Харьковской области, а также Макеевки, Невского, Новоселовского, Площанки и Стельмаховки Луганской области, и Тернов и Ямполовки Донецкой области;
- на Бахмутском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Андреевки, Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Зализного, Клещиевки, Майорского, Опытного, Пивничного и Соледара в Донецкой области;
- на Авдеевском – из танков и всего спектра артиллерии, в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Нетайлового, Новомихайловки, Опытного и Первомайска Донецкой области;
- на Новопавловском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Великой Новоселки, Владимировки, Времовки, Угледара, Никольского, Нескучного, Павловки, Пречистовки и Шевченкового Донецкой области;
- на Запорожском – из разнокалиберной артиллерии в районах Степного и Чаривного;
- на Южнобужском – россияне ударили в районы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. От авиаударов пострадали Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.
Карта боевых действий по состоянию на утро 9 ноября
ВСУ изрядно ударили по врагу: сотни погибших, много потерянной техники
Генштаб ВСУ подтвердил, что на оккупированной части Запорожской области 6 ноября ВСУ уничтожили 15 единиц вражеской военной техники разного типа, ранили или уничтожили до 150 оккупантов.
Более того, наша авиация ударила по оккупантам 18 раз и атаковала:
- 4 взводных опорных пункта;
- 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;
- а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.
Кроме того, наши бойцы сбили 5 вражеских беспилотников "Ланцет" и 4 "Орлана", а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ ударили по пункту управления врага и 4 районам базирования.
Враг теряет до тысячи военных в сутки
Только по состоянию на утро 8 ноября российские оккупанты потеряли 710 единиц личного состава, а общие потери с 24 февраля впечатляют. Ведь речь идет о 77 тысячах 170 российских солдат.
Кроме этого, 7 ноября было 530 погибших, 6 числа – 490, 5 – еще 600. Несмотря на большие потери в Донецкой области, враг делает вид, что их нет.
После возмущения 155 полка из-за 300 убитых, раненых и пропавших без вести под Павловкой, минобороны России заявило, что там якобы "эффективное наступление".
Впоследствии и вовсе послало следователей, чтобы выяснить, "куда" делись российские морпехи.
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