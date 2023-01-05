Тож у мережі показали, яких змін за час повномасштабної війни зазнало місто. Якщо коротко – жахливих.

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Місто майже повністю знищене

Так, на опублікованих супутникових знімках видно, що від будинків, де колись кипіло життя, залишились одні руїни. Відомо, що станом на сьогодні окупантам вдалося зруйнувати понад 60% міста.

Місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури. До 1 серпня 2022 року, після 4 січня 2023 року,

– зазначили у мережі.

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Попри обстріли у Бахмуті лунає музика

Попри інтенсивні бої, українці не втрачають духу. Так, нещодавно мережу вразило до глибини душі відео, де військовий України заграв на піаніно під акомпанемент звуків обстрілів та на тлі розбитого вікна.

Від відео неможливо стримати емоції.

Понад 60% Бахмуту зруйновано, але там досі лунає музика. Попри постійні обстріли. Вистоїмо,

– наголосили в Міністерстві культури.

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