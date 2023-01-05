У мережі поширили відео, як український захисник грає на піаніно у Бахмуті. Від побаченого неможливо стримати емоції.
Зверніть увагу ЗСУ відкинули росіян за межі Бахмута – на попередні позиції
На оприлюднених кадрах наш воїн грає на піаніно. На фоні – розбите вікно та постійні звуки обстрілів.
Понад 60% Бахмуту зруйновано, але там досі лунає музика. Попри постійні обстріли. Вистоїмо,
– наголосили в Міністерстві культури.
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Що відбувається в Бахмуті: останні новини
- Вже декілька місяців російські військові намагаються захопити Бахмут. Однак, українські захисники продовжують невпинно відбивати атаки ворога. Зауважимо, що у місті відбувається справжнє пекло.
- Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що понад половина Бахмута зруйновано вщент окупантами.
- За словами Кириленка, ЗСУ відкинули окупантів за межі міста, – "на попередні позиції".
- На жаль, загарбники продовжують обстрілювати Бахмут. Внаслідок атак 4 січня загинуло двоє жінок. Вони стали жертвами артилерійського вогню, який окупанти відкривають по цивільному населенню.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що нашим військовим вдалося зірвати плани ворога поблизу Бахмута та Соледара. Попри всі намагання, окупанти не змогли захопити Соледар й оточити Бахмут до 26 грудня. Таким був їхній останній дедлайн.