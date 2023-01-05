В сети распространили видео, как украинский защитник играет на пианино в Бахмуте. От увиденного невозможно сдержать эмоции.
Обратите внимание ВСУ отбросили россиян за пределы Бахмута – на предыдущие позиции
На обнародованных кадрах наш воин играет на пианино. На фоне разбитое окно и постоянные звуки обстрелов.
Более 60% Бахмута разрушены, но там до сих пор раздается музыка. Несмотря на постоянные обстрелы. Выстоим,
– отметили в Министерстве культуры.
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Что происходит в Бахмуте: последние новости
- Уже несколько месяцев русские военные питаются захватить Бахмут. Однако украинские защитники продолжают неустанно отражать атаки врага. Заметим, что в городе происходит настоящий ад.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что более половины Бахмута разрушены оккупантами.
- По словам Кириленко, ВСУ отбросили оккупантов за пределы города – "на предыдущие позиции".
- К сожалению, захватчики продолжают обстреливать Бахмут. В результате атак 4 января погибли две женщины. Они стали жертвами артиллерийского огня, который оккупанты открывают по гражданскому населению.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что нашим военным удалось сорвать планы врага возле Бахмута и Соледара. Несмотря на все попытки, оккупанты не смогли захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря. Таков был их последний дедлайн.