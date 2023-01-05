Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Він вважає, що злам на фронті відбувся і в росіян ніяких успіхів уже не буде.

Читайте також Знищена авіація ворога та важка ситуація на Донеччині: карта бойових дій станом на 5 січня

Гетьман згадав інформацію від британської розвідки, що пік навантаження на українські збройні сили припав на середину грудня 2022 року. Зараз щільність обстрілів та кількість атак зменшилися, тобто перелом на фронті уже відбувся. Отже, очікувати просування росіян далі — неможливо.

До того ж британська розвідка повідомила, що на Східному напрямку додалися українські підрозділи, це погіршило можливості атаки росіян. Там переважно воюють ПВК "Вагнера", хоча під Херсон привезли, за словами аналітика, більш-менш боєздатні військові частини.

Значення Бахмута для росіян

Великого стратегічного значення, хто б що не казав, Бахмут для росіян не має, наголосив Гетьман.

Деякі люди кажуть, що це може стати плацдармом. Навряд напівзруйноване місце може стати плацдармом для просування далі,

– додав військовий аналітик.

Він наголосив, що з військової точки зору плацдарм означає місце, де може бути зосереджена певна кількість техніки та військовослужбовців, зручне для подальшого просування, з якого можна робити певні дії, це місце є більш-менш захищене від атак ворога. З таким самим успіхом плацдармом може стати поле неподалік Бахмута чи будь-яка інша територія.

Гетьман про бої біля Бахмута: дивитись відео

Вигадують "Жест доброї волі"

"Політичне значення Бахмут має дуже велике. Їм треба хоч якусь перемогу показати своєму населенню, тому взяти Бахмут – це політично дуже важливо для них", – зауважив військовий експерт.

Гетьман посилається на думку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який каже, що звільняти міста важче, ніж їх утримувати. Тому Бахмут радше перетворився для нас не на політичне питання, а на питання принципу. Українські військові доводять, що росіяни не зможуть взяти Бахмута, що б вони не робили.

Мені здається, що росіяни це вже зрозуміли, і зараз вони будуть вигадувати, який "жест доброї волі" будуть робити далі, чому вони припинять ці бойові дії біля Бахмута,

– повідомив військовий експерт.

За неперевіреною інформацією з джерел Гетьмана, окупанти уже фактично більше зосередилися на атаці Солідару, ніж Бахмуту.

Останні новини з Бахмутського напрямку