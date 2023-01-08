Вони щиро хочуть війни й давно її готували – наввипередки з диктатором і значно швидше, ніж він сам до цього дозрівав. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський.

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Диктатор недостатньо кровожерливий

Як зауважує журналіст, Путін йде за відчуттями того, чого хоче народ. Йому потрібно лише одне – зберегти свою владу. "Це його основна мета, мені здається, інших принципових цілей у нього в житті немає. Він відчув, що серед людей, які хочуть війни, існує дуже серйозний запит на те, щоб вона сталася", – відзначає Олевський.

Мовиться про людей на кшталт Ігоря Гіркіна та божевільної співачки Юлії Чичеріної, генералів збройних сил Росії, ідеологів, які мріяли про цю війну та наближали її з 2014 року. Сьогодні вони розчаровані невдачами.

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"Було зрозуміло від початку: коли війна заглухне, Путін спробує програти, буде зрозуміло, що він не приносить перемогу, бо недостатньо кровожерливий, недостатньо вмілий чи будь-який інший. Саме вони будуть справжньою російською опозицією Путіну", – переконаний редактор The Insider.

Ліберальна опозиція, каже він, є миролюбною. Це не ті люди, які йдуть на вулиці, щоб вбивати.

А опозиція, яка правіше від Путіна, це саме кровожерливі люди, які вбивати просто мріяли. Саме вони дуже незадоволені Путіним не тому, що він не демократ, а тому, що він недостатньо "упир", на їхню думку,

– зазначає Олевський.

Ця опозиція зараз підіймає голову і чітко промовляє: "Путін не наш вождь, тому що наш вождь вже взяв би Київ".

Цікаво, що буде далі у зв'язку з тим, що ці люди з'являються і вони будуть говорити. У певний момент це стане проблемою для Путіна,

– запевняє російський опозиційний журналіст.

Врешті-решт кремлівський диктатор зрозуміє: ці люди загрожують його владі, за яку він так тримається.

"Чи зможе він з ними впоратися в цей момент? І чи не станеться так, що ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина розправлятиметься з Гіркіним? Цього ми не знаємо. Та я можу легко припустити такий варіант розвитку подій найближчим часом", – резюмував Тимур Олевський.

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