А причиной горящей пятой точки Соловьева стали заявления террориста Игоря Гиркина, передает 24 Канал, который за вас посмотрел эфир пропагандиста. К слову, тот же Гиркин не только продемонстрировал отрицательное участие в войне против Украины. Он еще решил раскритиковать высшее военное руководство.

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Соловьев защищает тех, кто приручил

Соловьев – обычная говорящая голова. И он отлично отрабатывает каждую копеечку, которую получает из Кремля. Так что как только раздается критика в сторону министерства обороны или, не дай Бог, самого Путина, – рассыпается угрозами. И делает это так агрессивно, что слюной можно затопить всех вокруг. Верный пес, которого и стремился иметь кровавый диктатор.

В одном из эфиров Соловьев в истерике рассказывал о своих предках евреях, а Гиркина, на секундочку, он назвал антисемитом. Напомним, что весной Лавров возмутил Израиль заявлениями о якобы еврейском происхождении Гитлера. Более того, самих евреев он обвинил в том же антисемитизме.

Что-то мы не помним, что тогда Соловьев вспоминал о своих корнях и бросался с критикой на Лаврова. Да и не должен был, потому что целый руководитель никому не нужного министерства же не оскорбляет Путина. Если не оскорбляет Путина, то какую бы ерунду не выпускал его грязный рот, все это обойдет вниманием российский пропагандист.

Соловьев в истерике набросился с горячими заявлениями на Гиркина: смотрите видео

Вернемся к Соловьеву и Горкину. Псевдожурналист продолжил кричать о том, что террорист продал честь российского офицера, поэтому какое он имеет право "свой грязный дурной рот открывать на верховного главнокомандующего"?

На русскую армию и русских солдат. Ты не смог умереть в Славянске и не смог сейчас добраться до русских солдат на передовой. А ребята смогли. И они воюют. Так что замолчи, мразь,

– подчеркнул Соловьев.

Гиркин раскритиковал заявления Путина

Напомним, что недавно Путин заявлял, что боевые действия не должны быть интенсивными. Мол, "курочка по зернышку клюет". Явно у него какие-то нездоровые наклонности. То детей целовать чужих. То какие-то сравнения о цыплятах и зернах.

Ладно, тогда Гиркин заявил, что у Путина какая-то "странная курочка". Мол, в начале войны он бросил все свои силы, чтобы взять Киев и другие города. А сейчас решил вдруг сменить стратегию. "Подавились, что ли?", – спросил террорист.

До этого он рассказывал об ужасном оснащение русской армии. Критиковал штурм Бахмута и другие решения высшего военного руководства. А еще даже решился вызвать на прения того же Соловьева. Но что-то пока они никак не встретятся.