В воскресенье, 2 апреля, стало известно, что неизвестны взорвали тротил в одном из заведений Петербурга, где выступал на "творческом вечере" Татарский. Заметим, что настоящее имя пропагандиста – Максим Фомин. И следует сказать, что биография у него достаточно сомнительна.
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Что известно о Татарском
Как информируют эксперты, военкор был достаточно заметен в российском провоенном националистическом информпространстве до своей гибели, однако не больше, чем другие милблогеры.
До 2014 года он был осужден, отбывал наказание в Донецкой области, однако сбежал с началом войны на Востоке нашего государства.
С этого времени он неоднократно публично выступал на мероприятиях в поддержку Путина. В частности, во время так называемых "референдумов" о присоединении частей Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в состав России говорил, что "мы (русские – 24 Канал) всех убьем, победим и ограбим".
Фомин был соведущим телешоу с другим известным милблогером, появлялся на российских государственных медиаплатформах и участвовал в многочисленных российских государственных передачах. Он также возглавлял многочисленные кампании краудфандинга и вербовки, пропагандировал насильственный милитаризм и поддерживал идеологию и максималистские цели Путина относительно "денацификации" и "демилитаризации" Украины,
– говорится в сообщении.
Военкор не был мишенью Киева
Аналитики убеждены, что пропагандист ничем не отличался от других российских военных корреспондентов – то есть он не мог быть какой-либо главной целью нашего государства.
Вместе с тем в ISW предполагают, что убийство Татарского свидетельствует о том, что толерантность Путина к так называемым "российским военным журналистам" – слабеет.
Однако не стоит также исключать версию, что этот инцидент может быть следствием тесной дружбы военкора с предводителем вагнеровцев Евгением Пригожиным, которого недолюбливает Кремль.
Убийство Фомина в баре Пригожина, по всей вероятности, является частью большей модели эскалации российских внутренних конфликтов с участием Пригожина и "Вагнера". Татарский присутствовал на другом мероприятии раньше того же дня без инцидентов, поэтому, похоже, нападение было сознательно устроено в помещении, принадлежащем Пригожину,
– констатировали эксперты.
Кроме того, они привели слова советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что смерть военкора стала результатом борьбы и политической конкуренции внутри российских элит.
Мотивы и последствия
- Очевидно, убийство Татарского – это некий сигнал предупреждения Пригожину, который продолжает перетягивать на себя одеяло, обвиняя Кремль и, в частности, минобороны России во всех поражениях оккупантов на поле боя.
- Также вполне вероятно, что российские чиновники намеревались использовать убийство военкора, чтобы подавить набирающие обороты антивоенные настроения на территории враждебного государства.
- Кроме того, этот инцидент также может быть попыткой запугать других милблогеров, связанных с ЧВК "Вагнера".
- В то же время уже можно констатировать, что убийство Фомина усугубляет раскол в милблогерской провоенной среде, что в пользу Кремля, который стремится получить контроль над всеми информационными ресурсами.
Вспомним напоследок к этой теме, что сеть взорвалась мемами после убийства Владлена Татарского. В частности, люди начали проводить параллель с подрывом машины Дарьи Дугиной, дочерью известной российского идеолога Александра Дугина.