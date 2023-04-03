В воскресенье, 2 апреля, стало известно, что неизвестны взорвали тротил в одном из заведений Петербурга, где выступал на "творческом вечере" Татарский. Заметим, что настоящее имя пропагандиста – Максим Фомин. И следует сказать, что биография у него достаточно сомнительна.

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Что известно о Татарском

Как информируют эксперты, военкор был достаточно заметен в российском провоенном националистическом информпространстве до своей гибели, однако не больше, чем другие милблогеры.

До 2014 года он был осужден, отбывал наказание в Донецкой области, однако сбежал с началом войны на Востоке нашего государства.

С этого времени он неоднократно публично выступал на мероприятиях в поддержку Путина. В частности, во время так называемых "референдумов" о присоединении частей Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в состав России говорил, что "мы (русские – 24 Канал) всех убьем, победим и ограбим".

Фомин был соведущим телешоу с другим известным милблогером, появлялся на российских государственных медиаплатформах и участвовал в многочисленных российских государственных передачах. Он также возглавлял многочисленные кампании краудфандинга и вербовки, пропагандировал насильственный милитаризм и поддерживал идеологию и максималистские цели Путина относительно "денацификации" и "демилитаризации" Украины,

– говорится в сообщении.

Военкор не был мишенью Киева

Аналитики убеждены, что пропагандист ничем не отличался от других российских военных корреспондентов – то есть он не мог быть какой-либо главной целью нашего государства.

Вместе с тем в ISW предполагают, что убийство Татарского свидетельствует о том, что толерантность Путина к так называемым "российским военным журналистам" – слабеет.

Однако не стоит также исключать версию, что этот инцидент может быть следствием тесной дружбы военкора с предводителем вагнеровцев Евгением Пригожиным, которого недолюбливает Кремль.

Убийство Фомина в баре Пригожина, по всей вероятности, является частью большей модели эскалации российских внутренних конфликтов с участием Пригожина и "Вагнера". Татарский присутствовал на другом мероприятии раньше того же дня без инцидентов, поэтому, похоже, нападение было сознательно устроено в помещении, принадлежащем Пригожину,

– констатировали эксперты.

Кроме того, они привели слова советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что смерть военкора стала результатом борьбы и политической конкуренции внутри российских элит.

Обратите внимание! Некоторые враждебные политологи предположили, что Пригожин должен присутствовать на этом мероприятии Фомина. Однако подтверждений этому нет.

Мотивы и последствия

Очевидно, убийство Татарского – это некий сигнал предупреждения Пригожину, который продолжает перетягивать на себя одеяло, обвиняя Кремль и, в частности, минобороны России во всех поражениях оккупантов на поле боя.

Также вполне вероятно, что российские чиновники намеревались использовать убийство военкора, чтобы подавить набирающие обороты антивоенные настроения на территории враждебного государства.

Кроме того, этот инцидент также может быть попыткой запугать других милблогеров, связанных с ЧВК "Вагнера".

В то же время уже можно констатировать, что убийство Фомина усугубляет раскол в милблогерской провоенной среде, что в пользу Кремля, который стремится получить контроль над всеми информационными ресурсами.

Вспомним напоследок к этой теме, что сеть взорвалась мемами после убийства Владлена Татарского. В частности, люди начали проводить параллель с подрывом машины Дарьи Дугиной, дочерью известной российского идеолога Александра Дугина.