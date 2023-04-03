У неділю, 2 квітня, стало відомо, що невідомі підірвали тротил в одному зі закладів Петербурга, де виступав на "творчому вечорі" Татарський. Зауважимо, що справжнє ім'я пропагандиста – Максим Фомін. І варто сказати, що біографія в нього досить сумнівна.

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Що відомо про Татарського

Як інформують експерти, воєнкор був досить помітним в російському провоєнному націоналістичному інформпросторі до своєї загибелі, однак не більші аніж інші мілблогери.

До 2014 року він був засудженим, відбував покарання у Донецькій області, однак втік з початком війни на Сході нашої держави.

Від того часу він неодноразово публічно виступав на заходах на підтримку Путіна. Зокрема, під час так званих "референдумів" про приєднання частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до складу Росії говорив, що "ми (росіяни – 24 Канал) всіх вб'ємо, переможемо та пограбуємо".

Фомін був співведучим телешоу з іншим відомим мілблогером, з'являвся на російських державних медіаплатформах і брав участь у численних російських державних передачах. Він також очолював численні кампанії краудфандингу та вербування, пропагував насильницький мілітаризм і підтримував ідеологію та максималістські цілі Путіна щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України,

– йдеться у повідомленні.

Воєнкор не був мішенню Києва

Аналітики переконані, що пропагандист нічим не відрізнявся від інших російських воєнних кореспондентів – себто він не міг бути якоюсь головною ціллю для нашої держави.

Разом з тим в ISW припускають, що вбивство Татарського засвідчує те, що толерантність Путіна до так званих "російських воєнних журналістів" – слабшає.

Однак не варто також відкидати версію, що цей інцидент може бути наслідком тісної дружби воєнкора з ватажком вагнерівців Євгенієм Пригожиним, якого недолюблює Кремль.

Вбивство Фоміна в барі Пригожина, ймовірно, є частиною більшої моделі ескалації російських внутрішніх конфліктів за участю Пригожина та "Вагнера". Татарський був присутній на іншому заході раніше того ж дня без інцидентів, тож, схоже, напад був свідомо влаштований у приміщенні, яке належить Пригожину,

– констатували експерти.

Окрім того, вони навели слова радника глави Офісу Президента України Михайла Подоляка, який заявив, що смерть воєнкора стала результатом боротьби та політичної конкуренції всередині російських еліт.

Зверніть увагу! Деякі ворожі політологи припустили, що Пригожин мав бути присутнім на цьому заході Фоміна. Однак підтверджень цьому немає.

Мотиви та наслідки

Очевидно, вбивство Татарського – це такий собі "сигнал попередження" Пригожину, який продовжує перетягувати на себе ковдру, звинувачуючи Кремль та, зокрема, міноборони Росії у всіх поразках окупантів на полі бою.

Також цілком імовірно, що російські чиновники мали намір використати вбивство воєнкора, аби придушити антивоєнні настрої, які набирають обертів на території ворожої держави.

Окрім того, цей інцидент також може бути спробою залякати інших мілблогерів, які пов'язані з ПВК "Вагнера".

Водночас уже можна констатувати, що вбивство Фоміна поглиблює розкол у мілблогерському провоєнному середовищі, що на користь для Кремля, який прагне отримати контроль над усіма інформаційними ресурсами.

Згадаємо наостанок до цієї теми, що мережа вибухнула мемами після вбивства Владлена Татарського. Зокрема, люди почали проводити паралель з підривом машини Дарьї Дугіної, яка була дочкою відомо російського ідеолога Алєксандра Дугіна.