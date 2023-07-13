В настоящее время президент США находится в Финляндии. Там Байден провел совместную пресс-конференцию с финским президентом Саули Ниинистьйо.

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Там Байден прокомментировал судьбу Пригожина.

На его месте я был бы осторожен с тем, что ем. Я бы следил за своим меню. Если без шуток, кто знает. Я не знаю, я не думаю, что кто-то из нас знает наверняка, какое будущее ждет Пригожина в России,

– подчеркнул Байден.

СМИ сообщили о болезни "повара Путина"

СМИ заявили, что Пригожин страдает из-за абдоминальной онкологии. Он долгое время лечился. В частности, в элитной клинике "Согаз". Эту клинику, собственно, связывают с дочерью Владимира Путина. Один из знакомых рассказал, что Пригожин постоянно находится на диете. Мужчина, работающий на "повара Путина" на протяжении многих лет видел только однажды, как Пригожин лакомится лимонадом. Один из знакомых подчеркнул: "повар Путина" – человек с вырезанным желудком и кишками".