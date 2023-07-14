Такое мнение 24 Каналу выразил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он считает, что "Вагнера", как самостоятельной структуры, уже не существует из-за страха Путина перед силовиками.

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Какова судьба "Вагнера"

Как пояснил советник ОПУ, у России уже есть план по применению бывших наемников Евгения Пригожина. Одна из частей ЧВК "Вагнер" (включая центры комплектации) перейдет на работу в Минобороны. Эти люди будут воевать и дальше, но будут рассредоточены по разным воинским частям.

Другая, самая человеконенавистническая часть "Вагнера" станет частью росгвардии, на базе которой создадут отряды поддержки путинской вертикали. Их будут действовать, если в России начнутся какие-то неконтролируемые процессы.

Хотя, по мнению Подоляка, это иллюзия, ведь росгвардия всегда будет разбегаться, даже если ее усилит какое-то количество "Вагнера".

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Небольшая часть ЧВК "Вагнер" останется в Белоруссии. Это подарок для Лукашенко: военные преступники будут обучать жестокости его спецназовцев для противодействия "массовым беспорядкам".

Также в преддверии мятежа у "Вагнера" оставались африканские активы. Но сейчас в Сирии и Центральноафриканской республике позиции наемников пошатнулись.

Обратите внимание! По сообщению Reuters, на днях из Центральноафриканской республики уехало несколько сотен российских наемников. В комментарии для СМИ представители тамошнего режима сообщили, что вагнеровцы уехали из страны из-за "ротации". В то же время в Сирии наемники Пригожина потеряли контроль над своими объектами под давлением регулярных сил России и сирийских военных.

"Поэтому, по моему мнению, никто не оставит Вагнеру контроль над полезными ископаемыми и правительствами ряда африканских стран. Вместо них туда отправят отряды на базе росгвардии", – убежден советник ОПУ.

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Новый мятеж против Путина

По мнению Подоляка, даже оглядываясь на историю генерала Ивана Попова, можно понять, что у России есть огромная проблема с контролем милитарных и парамилитарных структур, связанных с министерством обороны.

Это обусловлено тем, что Путин не доверяет ГРУ и ФСБ, которые во время мятежа Пригожина заняли отстраненную позицию. Поэтому ряд генералов, включая Сергея Суровикина, отстранили от принятия решений на фронте, и они, скорее всего, сейчас дают показания по мятежу Пригожина.

"Это все говорит о том, что эрозия силовой вертикали в России набирает обороты. Этот процесс гниения точно приведет к мощному мятежу, который станет возможным после ряда тактических поражений России на фронте", – убежден советник ОПУ.

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