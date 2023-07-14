Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами должна довести эту войну до единственного возможного финала – фундаментального проигрыша путинской России.

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Как должна завершиться война с Россией

Подоляк отметил, что Путин не является адекватным человеком. Все иллюзии относительно того, что с ним можно о чем-то разговаривать, которые кое-где продолжают артикулировать представители западных элит, крайне опасны.

Путин не является реалистичным человеком. Это человек с маленьким жизненным опытом, с большими обидами на все, что может быть,

– сказал советник главы ОП.

Поэтому, подчеркнул он, договориться с кремлевским диктатором ни о чем нельзя, как невозможно ожидать от него какой-либо трансформации.

Подоляк отметил, что Украина вместе с партнерами должна довести эту войну до единственного возможного финала – фундаментального проигрыша путинской элиты, путинской России. То есть, России как таковой, где 80% не понимают цену, которую платят за эту войну.

Также, по его словам, должен состояться процесс трансформации, то есть переход этой страны к другому типу России, и нет разницы, как она будет выглядеть территориально.

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Решится ли Путин напасть на НАТО

Советник главы ОП считает, что Россия не может ни на кого напасть. Да и вообще, она проигрывает войну исключительно Украине. Даже если Россия попытается атаковать какую-нибудь страну НАТО, это уже не будет иметь никакого смысла.

Ведь, объяснил он, все видят, что Россия не является той страной, которая умеет воевать. Она сражается исключительно количественно, идет навалом.

Поэтому Россия не может напасть ни на кого,

– заявил Подоляк.

По его словам, у России вообще нет ресурса воевать. Парадокс в том, что именно НАТО не может осознать, что с военной точки зрения оно на 10 голов выше России. Поэтому ее вообще не нужно бояться.

Подоляк добавил, что есть 2 вопроса, которые нужно решать по России. Прежде всего, речь идет о том, чтобы ускорить крах российского ВПК и ее армии. Вторая составляющая – это то, как быстро можно взять под фундаментальный контроль ядерные арсеналы России, ведь мы не понимаем, в каком они сейчас состоянии.

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